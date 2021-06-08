В Госдуме предложили штрафовать хозяев квартиры за шумных арендаторов

В России могут ввести штрафы для хозяев квартир в случае, если арендаторы их помещения шумят и мешают соседям. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс предложила группа депутатов Госдумы, передает «KP.RU» со ссылкой на соавтора законопроекта зампреда комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

«Мы хотим создать единый принцип ответственности. Сейчас собственник несет ответственность, если наниматель жилья причинит ущерб соседям, например, забудет закрыть краны и зальет их. Да, собственник может потом взыскать с нанимателя деньги — это называется в порядке регресса. То же самое хотим сделать и в случае если наниматели жилья будут вести себя слишком шумно», — объяснил парламентарий.

Выборный рассказал, что механизм работы может быть таков: соседи жалуются хозяину помещения на шумных квартирантов, после чего арендодатель должен повлиять на поведение шумных жильцов. В случае, если после предупреждения квартиранты продолжат шуметь, то штраф за нарушение порядка получит хозяин.

Новая система, как объяснил депутат, будет стимулировать арендодателей быть внимательнее при выборе съемщиков жилья.

«Финансовая ответственность будет стимулировать собственников тщательнее выбирать нанимателей. Конечно, с виду человек может производить благоприятное впечатление, а потом окажется, что он не соблюдает правила добрососедства. Угадать порой сложно. Но нужно жестко прописывать в договоре, что штрафы, выписанные хозяину из-за нарушений, которые сделали жильцы, сами жильцы и должны будут компенсировать. Можно внести пункт о немедленном выселении в случае нарушений», — пояснил Выборный.

По его словам, законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 8 июня.

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