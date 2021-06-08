Во Франции мужчина дал пощечину Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время его поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании. Об этом сообщает BFMTV.

Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.

По данным телеканала, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, но подчеркнули, что речь идет не о пощечине, а только о попытке ее нанести.