Власти Москвы отказались присваивать одной из улиц имя Лужкова

Департамент культурного наследия Москвы отказался переименовать 4-ю улицу 8 марта в улицу Юрия Лужкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, россиян и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц. Исключение составляет случай, когда такое присвоение рекомендовано президентом России или мэром Москвы. Таким образом, переименование улицы возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня смерти Лужкова, то есть после 10 декабря 2029 года.

Кроме того, выбранная для переименования улица не должна иметь утвержденного названия, это может быть безымянный или проектируемый проезд.

Ранее сообщалось, что группа москвичей направила обращение в столичную мэрию и Мосгордуму с просьбой переименовать 4-ую улицу 8 марта в улицу Юрия Лужкова.

До этого стало известно, что в Москве появилась мемориальная доска Юрию Лужкову.