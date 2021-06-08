Под Краснодаром фотографы вытоптали маковые поля

Жительница Кубани обратила внимание на вытоптанные маковые поля, где устраивали фотосессии.

Женщина собиралась запустить дрон с воздуха, чтобы снять цветы.

«Собиралась полетать над ними и не заходить на поля в принципе, а как приехала, обнаружила десятки вытоптанных тропинок», — написала она в своем Instagram.

В комментариях одна из пользовательниц соцсети отметила, что фотосессии в полях устраивали с самого утра. При этом другой комментатор предположил, что цветы так положило ветром.