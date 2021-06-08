Китай сравнил версию создания коронавируса с заявлениями об оружии в Ираке

Обвинения в адрес Китая о появлении COVID-19 в лаборатории ничем не отличаются от заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало статью с результатами исследования доктора Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, в котором говорится, что патоген новой коронавирусной инфекции имеет генетический след, который прежде никогда не наблюдался у коронавирусов естественного происхождения, что указывает на искусственную природу возбудителя COVID-19.

Пэнъюй подчеркнул, что происхождение коронавируса — это научный вопрос, который должен быть исследован учеными со всего мира, а не политизироваться. Дипломат подчеркнул, что выводы по этому вопросу необходимо делать в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и на основе научно обоснованных методов.

В конце мая президент США Джо Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании».

Через некоторое время глава Национальных институтов здравоохранения США заявил об отсутствии доказательств, что коронавирус начал распространяться по миру после утечки из китайской лаборатории.