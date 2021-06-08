В Москве во вторник ожидается до +26°С

В Москве во вторник, 8 июня, прогнозируется до +26°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем жителей столицы ожидает переменная облачность. В течение дня будет идти кратковременный дождь, местами гроза.

Ожидается ветер со скоростью до 10 м/с. Порывы ветра могут достичь 15 м/с.

Атмосферное давление днем составит 745 мм рт. ст.

К вечеру значительно похолодает, а ночью столбики термометров опустятся до +15°С. Местами также прогнозируется небольшой дождь. Ветер будет дуть до 10 м/с. Атмосферное давление сильно не поменяется и будет составлять 745 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что неделя дождей пришла в Москву и Подмосковье. В понедельник, по прогнозу синоптика, выпадет девять миллиметров осадков, во вторник — восемь миллиметров, в среду — 18 миллиметров, в четверг — 11 миллиметров, а в пятницу — восемь миллиметров.

Кроме того, синоптики предупредили об аномальном похолодании в некоторых регионах России. В Ростовской области и Краснодарском крае температура будет ниже нормы на три-четыре градуса до середины следующей недели.