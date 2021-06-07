Россиян предупредили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах

Туристические поездки на грузопассажирских рейсах представляют опасность для путешественников и бизнеса. Об этом говорится в заявлении Росавиации и Ростуризма.

Уточняется, что со многими странами, в том числе с Кипром и Тунисом, авиасообщение на регулярной основе до сих пор не возобновлено. По этим направлениям выполняются только грузопассажирские рейсы, которые не предназначаются для перевозок туристов.

«Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса - работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей», — отметили в ведомствах.

Ранее СМИ писали, что российские власти изучают вопрос возобновления рейсов в страны Европы. Речь идет об Австрии, Болгарии, Дании, Ирландии, Италии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Польше и Португалии.