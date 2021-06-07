В ВОЗ сообщили о снижении заражений коронавирусом в мире

Число заражений коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет ТАСС.

«Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд, число умерших — пятую неделю подряд», — сказал он.

Гебрейесус также предупредил, что новые штаммы коронавируса могут быть опасными для тех, кто не вакцинировался, если ограничения будут сниматься слишком быстро.

В мире коронавирусом заразились 174 миллиона человек, из которых 157 миллионов выздоровели, 3,7 миллиона скончались. На первом месте по распространению вируса находятся США (34,2 миллиона случаев и 612 тысяч смертей). Далее следуют Индия (почти 29 миллионов случаев и 349 тысяч смертей), Бразилия (около 17 миллионов случаев и 473 тысячи смертей), Франция (5,7 миллиона и почти 110 тысяч смертей) и Турция (5,2 миллиона и 48 тысяч смертей).

Ранее сообщалось, что ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас находятся в России для изучения данных об отечественной вакцине против коронавируса «Спутник V» в рамках ее сертификации.