В МВД утвердили правила доставления граждан в вытрезвители и полицию

Министерство внутренних дел России утвердило порядок, в соответствии с которым нетрезвые граждане будут доставляться в вытрезвители и полицейские отделения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить согласованный... порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — говорится в приказе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Такие учреждения будут создаваться в соответствии с соглашениями о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, средняя цена за ночь в вытрезвителе будет составлять полторы тысячи рублей, но она будет меняться в зависимости от региона.