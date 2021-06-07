Собчак прокомментировала поданный против нее иск за вопрос о «панели»

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на информацию об иске, который подала против нее юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая за вопрос «на какую панель вы пришли». Соответствующий пост Собчак разместила в своем блоге «Кровавая барыня».

Комментирую свой вопрос, Собчак отметила, что всегда работает в стиле «лакмусовой бумажки или отражателя».

«Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями», — написала ведущая.

Также она отреагировала на слова Троицкой о том, что красивая женщина может быть умной. Собчак напомнила, что в ее Telegram-канале выложено интервью, где юрист «прекрасно рассказывает про свою работу».

«Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», — подытожила Собчак.

Ранее сообщалось, что на телеведущую Ксению Собчак подали иск на 50 млн рублей за видео с вопросом «на какую панель вы пришли», который она адресовала юристу из Санкт-Петербурга Эльнаре Троицкой в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).