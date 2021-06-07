Мать рассказала о травле школьника из-за романа с 32-летней учительницей

Новосибирский девятиклассник, которому его 32-летняя учительница отправляла видео своего стриптиза, подвергается травле со стороны одноклассников и планирует уезжать из своего села, рассказала «KP.RU» мать подростка.

Ранее сообщалось, что 32-летняя учительница из Татарского района Новосибирской области отправила видео со своим стриптизом девятикласснику, который впоследствии отправил его друзьям.

В дальнейшем видео стало распространяться, после чего о нем узнали правоохранительные органы, которые задержали учительницу и возбудили против нее дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

Комментируя эту ситуацию, мать школьника уточнила, что травля связана с тем, что ее сын якобы «соблазнил учительницу, после чего сам же ее и подставил».

«Со мной никто в селе не разговаривает. Но это же учительница улыбалась ребенку, флиртовала с ним. Над сыном в школе постоянно пошучивали – думаете, это приятно? Мы раньше не уезжали только потому, что сыну надо было учебный год закончить. Сейчас он все экзамены сдал, и мы переедем в райцентр – Татарск», — рассказала собеседница «KP.RU».

По ее словам, пока нет никакой информации о развитии уголовного дела против учительницы.