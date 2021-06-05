Девочке с Алтая едва не оторвало ногу на карусели

В пригороде Барнаула Новоалтайске 12-летняя девочка пострадала в парке аттракционов, катаясь в одиночестве на цепочной карусели. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаула», во «Вконтакте», когда карусель набрала скорость, девочка на полном ходу ударилась ногой о будку кассира.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что девочка катается в одиночестве, затем ударяется о деревянную будку. Мать ребенка просит немедленно остановить карусель.

Сообщается, что девочка не получила серьезных травм, переломов у ребенка нет.

Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что возле одного из торговых центров в Барнауле лопнул батут, на котором прыгали дети. В результате инцидента пострадали две девочки — детей отбросило на трамвайные пути. Сейчас они проходят лечение в отделении реанимации.