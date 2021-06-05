Мурашко счел недостаточной долю россиян с иммунитетом к COVID-19

На сегодняшний день доли россиян с иммунитетом к коронавирусу недостаточно для полной победы на патогеном, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать [вирус]», – заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что главной задачей является именно остановка размножения коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что осле применения российской вакцины от COVID-19 не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 123 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,7 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».