В Кремле рассказали о трансформации СВО за четыре года

Песков: СВО за четыре года превратилась в масштабное противостояние РФ и Запада
Roman Naumov/Global Look Press

Начавшаяся четыре года назад специальная военная операция (СВО) превратилась в более масштабное противостояние России и стран Запада. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о том, планировалось ли, что СВО продлится четыре года, представитель Кремля отметил, что вряд ли сможет ответить на этот вопрос. По словам Пескова, четыре года назад начиналась «специальная военная операция против киевского режима», чтобы защитить людей, живущих на востоке Украины.

«Впоследствии СВО де факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран Европы и США превратилась в более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и вынашивают цель по сокрушению нашей страны», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину начала специальной военной операции опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он заявил, что украинцы сумели защитить свою независимость, а российский лидер Владимир Путин якобы «не достиг своих целей».

По его словам, четыре года миллионы украинцев защищают страну, проявляя большое мужество. Зеленский заявил, что России не удалось «сломить украинцев и победить в этой войне».

Ранее Зеленский обвинил Путина в начале третьей мировой войны.
 
