Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Песков заявил, что за четыре года СВО у России «открылись глаза»

Песков: четыре года СВО останутся в памяти россиян
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что за четыре года специальной военной операции на Украине Россия и россияне очень изменились.

По словам Пескова, в РФ произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина.

«Произошло созревание общества в плане понимания наших корней, в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, в международных делах. В России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения со многими организациями и столицам. Это важные четыре года, страна будет идти дальше, эти четыре года останутся в памяти людей», — отметил Песков.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, за это время российские войска взяли под контроль 99% территории Луганской народной республики и около 82% территории Донецкой народной республики. Бои продолжаются по сей день. Армия России наступает, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, за что сражается Россия. По словам главы государства, российские военные борются за правду, будущее страны и справедливость.

Ранее Зеленский обвинил Путина в начале третьей мировой войны.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!