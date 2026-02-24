Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что за четыре года специальной военной операции на Украине Россия и россияне очень изменились.

По словам Пескова, в РФ произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина.

«Произошло созревание общества в плане понимания наших корней, в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, в международных делах. В России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения со многими организациями и столицам. Это важные четыре года, страна будет идти дальше, эти четыре года останутся в памяти людей», — отметил Песков.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, за это время российские войска взяли под контроль 99% территории Луганской народной республики и около 82% территории Донецкой народной республики. Бои продолжаются по сей день. Армия России наступает, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, за что сражается Россия. По словам главы государства, российские военные борются за правду, будущее страны и справедливость.

Ранее Зеленский обвинил Путина в начале третьей мировой войны.