Московским автомобилистам дали совет из-за непогоды и пробок

Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам не выезжать на дороги до 20:00

Московские власти рекомендовали горожанам во вторник, 24 февраля, пользоваться метро для передвижения по городу в связи с неблагоприятными погодными условиями и планируемыми перекрытиями улиц. Такое обращение опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что в течение дня подземка станет оптимальным выбором, поскольку позволяет точно планировать время в пути и не зависит от погоды и дорожной обстановки.

Если же москвичи все-таки решат воспользоваться личным автомобилем, в департаменте посоветовали выезжать только после восьми часов вечера. Согласно прогнозам Центра организации дорожного движения, вечером ожидаются восьмибалльные пробки.

Кроме того, из-за запланированных перекрытий некоторые привычные маршруты могут оказаться закрыты, а объездные пути, предупреждают власти, будут сильно загружены, что сделает время в поездке непредсказуемым.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что во вторник в столичном регионе начнется снегопад, который продолжится в среду, а затем возобновится в субботу.

Ранее москвичам спрогнозировали гололедицу.