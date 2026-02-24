В Киев прибыли лидеры европейских стран

В Киев вслед за главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прибыли лидеры и представители ряда европейских стран. Об этом пишет «РБК-Украина».

В агентстве напомнили, что 24 февраля, в четвертую годовщину начала СВО, в Киеве состоится заседание так называемой «коалиции желающих» и саммит «Украина — страны Северной Европы и Прибалтики». Для участия в этих встречах в столицу Украины прибыли руководители и официальные лица восьми европейских стран: Эстонии, Хорватии, Латвии, Исландии, а также Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

Немного ранее в этот же день в Киев прибыла Урсула фон дер Ляйен. Она приехала в украинскую столицу на поезде. По приезде главу ЕК встретили украинские чиновники, вручив ей букет желто-голубых цветов.

Чуть позже в Киев на поезде прибыл и глава Евросовета Антониу Кошта. Его на вокзале встретил глава МИД Украины Андрей Сибига и другие чиновники. Сибига поблагодарил европейских союзников за помощь Украине и отметил, что 24 февраля 2022 года «навсегда разделило историю Европы на «до» и «после».

