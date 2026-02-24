Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Киев прибыли лидеры европейских стран

В Киев вслед за фон дер Ляйен и Коштой прибыли лидеры ряда стран Европы
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

В Киев вслед за главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прибыли лидеры и представители ряда европейских стран. Об этом пишет «РБК-Украина».

В агентстве напомнили, что 24 февраля, в четвертую годовщину начала СВО, в Киеве состоится заседание так называемой «коалиции желающих» и саммит «Украина — страны Северной Европы и Прибалтики». Для участия в этих встречах в столицу Украины прибыли руководители и официальные лица восьми европейских стран: Эстонии, Хорватии, Латвии, Исландии, а также Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

Немного ранее в этот же день в Киев прибыла Урсула фон дер Ляйен. Она приехала в украинскую столицу на поезде. По приезде главу ЕК встретили украинские чиновники, вручив ей букет желто-голубых цветов.

Чуть позже в Киев на поезде прибыл и глава Евросовета Антониу Кошта. Его на вокзале встретил глава МИД Украины Андрей Сибига и другие чиновники. Сибига поблагодарил европейских союзников за помощь Украине и отметил, что 24 февраля 2022 года «навсегда разделило историю Европы на «до» и «после».

Ранее Зеленский сделал заявление в годовщину начала СВО.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!