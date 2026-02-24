Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Уфимец обнаружил стакан в заднем проходе после конкурса на 23 февраля

Mash: конкурс на 23 февраля обернулся для уфимца стаканом в заднем проходе
Telegram-канал Mash

В Уфе мужчина попал в больницу со стаканом в заднем проходе после конкурса на 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в День защитника Отечества, когда двое друзей отмечали праздник. По словам пострадавшего, они с товарищем выпили, закусили и решили устроить конкурс. Однако в какой-то момент он поскользнулся и нечаянно упал на стакан, после чего тот оказался у него в заднем проходе.

Попытки самостоятельно вытащить инородное тело не увенчались успехом — пострадавшему вызвали медиков. Позже врачи извлекли стакан из заднего прохода мужчины и отпустили его домой, порекомендовав регулярно наблюдаться у специалистов после случившегося.

Ранее уфимец два дня ходил со стаканом в заднем проходе, пока не лопнуло стекло.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!