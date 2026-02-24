Уфимец обнаружил стакан в заднем проходе после конкурса на 23 февраля

Mash: конкурс на 23 февраля обернулся для уфимца стаканом в заднем проходе

В Уфе мужчина попал в больницу со стаканом в заднем проходе после конкурса на 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в День защитника Отечества, когда двое друзей отмечали праздник. По словам пострадавшего, они с товарищем выпили, закусили и решили устроить конкурс. Однако в какой-то момент он поскользнулся и нечаянно упал на стакан, после чего тот оказался у него в заднем проходе.

Попытки самостоятельно вытащить инородное тело не увенчались успехом — пострадавшему вызвали медиков. Позже врачи извлекли стакан из заднего прохода мужчины и отпустили его домой, порекомендовав регулярно наблюдаться у специалистов после случившегося.

Ранее уфимец два дня ходил со стаканом в заднем проходе, пока не лопнуло стекло.