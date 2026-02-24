Размер шрифта
В Кремле предостерегли Лондон и Париж от вооружения Киева ядерным оружием

Песков назвал планы вооружить Украину ЯО нарушением норм международного права
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Информация Службы внешней разведки России о том, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием, чрезвычайно важна с точки зрения угрозы для всего режима нераспространения и очень опасна, в том числе в контексте горячего конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, в Кремле слышали призывы российского парламента к коллегам в Британии и Франции предпринять действия для расследований.

«Это вопиющее нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это опасная информация», — подчеркнул Песков.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал ЯО самостоятельно.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.
 
