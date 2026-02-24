Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Американку, написавшую детскую книгу о горе от утраты, судят за убийство мужа ради страховки

Американскую писательницу Ричинс обвиняют в убийстве мужа ради $4 млн наследства
NBC news

Автора детской книги «Ты со мной?» о помощи детям в переживании утраты Коури Ричинс судят по обвинению в убийстве мужа Эрика Ричинса. Об этом сообщает NBC News.

Прокуратура утверждает, что в 2022 году женщина отравила супруга фентанилом ради страховой выплаты. Ричинс приготовила супругу коктейль «Московский мул», в который, как считает обвинение, добавила наркотик. Судмедэксперт подтвердил наличие в организме 39-летнего мужчины дозы фентанила, в пять раз превышающей смертельную.

Следствие также указывает, что на момент смерти Эрика Коури имела долг более $1 млн, тогда как состояние мужа оценивалось в $4 млн. Правоохранительные органы предполагают, что женщина могла убить мужа ради денег, стремясь начать новую жизнь.

Также прокуратура выдвигает и другие обвинения: покушение на убийство, мошенничество, подделка документов и оформление без ведома мужа четырех полисов страхования жизни на общую сумму почти $2 млн.

Однако сама Ричинс свою вину не признает, ее защита оспаривает версию о подмешанном фентаниле. Адвокат Кэтрин Нестер заявила на суде, что следствие так и не нашло доказательств того, как наркотик попал в организм ее супруга. Она отметила, что стаканы с напитками не были проверены на наличие улик.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от Netflix уволить члена совета директоров Райс.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!