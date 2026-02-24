Экс-премьер Украины раскрыл шансы на запуск «Дружбы» без электричества Словакии

Остановка поставок электричества из Словакии не сделает ситуацию на Украине критической и не заставит Киев запустить нефтепровод «Дружба», считает экс-премьер Украины Николай Азаров. Украина и ЕК стремятся не допустить переизбрания венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поэтому продолжат попытки создать проблемы в нефтепереработке, заявил он НСН.

На данный момент Киев испытывает дефицит электроэнергии примерно в 8-10 тысяч мегаватт, а Словакия поставляла порядка 500 мегаватт, что в сочетании с прочими поставками давало около одной тысячи МВт, отметил Азаров.

«Решение Словакии повлияет на ситуацию на Украине, но не смертельно. Это увеличит имеющийся дефицит на сколько-то процентов, но никакого коллапса, конечно, не будет», — убежден он.

Азаров подчеркнул, что суть энергетического конфликта Украины, Словакии и Венгрии заключается в нежелании видеть Орбана премьером страны, поэтому на фоне предстоящих выборов украинский лидер Владимир Зеленский не будет запускать «Дружбу», стремясь создать дефицит бензина. Действует он при этом по указке Еврокомиссии, которая и нацелена на то, чтобы снизить шансы Орбана на переизбрание, заключил Азаров.

Накануне Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии. До этого о таком шаге предупреждал премьер-министр Роберт Фицо — он заявлял, что аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится в случае, если Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба».

Фицо также сообщал, что намеревался обсудить с украинским лидером ситуацию вокруг нефтепровода, но украинская сторона согласна была вести переговоры только после 25 февраля. Он назвал приостановку поставок нефти политическим решением, направленным на давление Словакии в вопросах, связанных с конфликтом на Украине, и заверил, что Братислава не позволит себя шантажировать.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба».