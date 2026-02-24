Размер шрифта
Зеленский рассказал о предложении Байдена покинуть Украину

Зеленский заявил, что Байден предлагал покинуть Украину после начала конфликта
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Джо Байден предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну сразу после начала российско-украинского конфликта. Об этом украинский лидер сообщил в своем обращении к украинцам в четвертую годовщину начала российской спецоперации.

«Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, — здесь были первые мои разговоры с лидерами мира в начале войны. Я здесь говорил с президентом Байденом и именно здесь услышал: «Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь», — сказал Зеленский.

По его словам, в ответ на это он заявил Байдену, что Киеву «нужно оружие, а не такси».

24 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя слова Зеленского о недостижении России своих целей, подтвердил, что пока это так. По его словам, в связи с этим специальная военная операция будет продолжаться.

Ранее Зеленский заявил, что на протяжении двух лет жил в бункере.
 
