Володин призвал к незамедлительной реакции из-за данных о ядерном оружии для Украины

Володин: планы Франции и Британии передать ЯО Украине могут привести к войне
Владимир Федоренко/РИА Новости

Совет Государственной думы планирует на заседании 24 февраля обсудить вопрос о том, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерным оружием (ЯО). Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

По его мнению, сведения о том, что Париж и Лондон готовятся вооружить Киев ядерным оружием, требуют «незамедлительного реагирования».

Парламентарий подчеркнул, что передача Украине ЯО будет преступлением, которое может привести к ядерной войне, а это недопустимо.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал ЯО самостоятельно.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.

Ранее в Кремле предостерегли Лондон и Париж от вооружения Киева ядерным оружием.
 
