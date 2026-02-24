Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Де Ниро назвал Трампа идиотом, от которого США «должны избавиться»

Роберт Де Ниро обозвал Трампа идиотом и призвал американцев от него избавиться
Кадр из Independent TV

Голливудский актер Роберт Де Ниро назвал президента США Дональда Трампа «идиотом» и призвал американцев «от него избавиться». Мыслями по поводу будущего страны он поделился в подкасте MSNBC «The Best People with Nicolle Wallace».

Де Ниро заявил, что Трамп «разрушит страну», поэтому ее жители «должны от него избавиться».

«Я не хочу, чтобы все ходили с лозунгами MAGA (Make America Great Again. — Прим. «Гезаты.Ru») и американскими флагами, как будто они единственные. Мы тоже американцы», — возмутился актер.

Де Ниро неоднократно критически высказывался в адрес действующей администрации Белого дома: например, в своей речи на кинофестивале в Каннах он назвал Трампа «американским президентом-филистером». Он, как и многие его коллеги по творческому цеху, включая Леонардо Ди Каприо, на выборах поддерживал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Прошлой осенью актер призывал американцев присоединиться к проекту No Kings (в переводе с англ. — «Без королей») и «ненасильственно» заявить о себе на общенациональном протесте. В проморолике Де Ниро характеризовал Трампа как честолюбивого тирана, который стремится покончить с американской демократией.

«У нас появился человек, возомнивший себя королем, который хочет отнять ее (демократию) у нас – король Дональд Первый. К черту все это», — говорил он.

О необходимости принять меры для сохранения демократии в США заявлял и другой актер — Арнольд Шварценеггер, ранее занимавший пост губернатора Калифорнии.

Сейчас американцы возмущены ИИ-роликом, который президент США выложил в соцсетях: сгенерированное видео демонстрирует, как он поливает грязью протестующих. Опрос показал, что 70% жителей страны негативно восприняли этот креатив.

Ранее Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!