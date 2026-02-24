Размер шрифта
Макрон рассказал о планах Европы в отношении России и Украины

Европа продолжит поставлять на Украину военную технику и боеприпасы, обучать украинских солдат, усиливать противовоздушную оборону страны и возможности для противодействия беспилотникам, а также будет обслуживать все ранее поставленные Киеву системы. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, военные поставки нужны, чтобы «Украина смогла удержать свои позиции и чтобы Россия поняла, что время не на ее стороне».

«Будут продолжены поставки техники и боеприпасов, обучение солдат, усиление противовоздушной обороны и средств для борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования. <…> Мы также продолжим наносить удары по военной экономике России: мы будем придерживаться санкционного курса и продолжим действия против теневого флота»», — написал Макрон.

Он также пообещал, что страны ЕС продолжат участвовать в так называемой «коалиции желающих» и планируют обеспечить «надлежащий учет интересов европейцев» в ходе обсуждений архитектуры безопасности на континенте, «когда придет время».

«Те, кто считает, что может рассчитывать на нашу усталость, следует помнить: они ошибаются. Мы были и остаемся на стороне Украины», — отметил он.

Макрон добавил, что Украина уже получила от ЕС €170 млрд, а в декабре был согласован кредит Киеву на €90 млрд. И теперь нужно «претворить в жизнь» это решение, считает президент Франции.

24 февраля лидеры Евросоюза приехали в Киев на заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и написала в X, что ЕС в своей поддержке Украины «не отступит», пока не будет заключен мир на условиях Киева.

Также 24 февраля вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал «всех без исключения» следовать по пути дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Макрон сделал предупреждение в отношении российских танкеров.
 
