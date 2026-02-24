Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

ГД направит обращение к парламентариям Франции и Британии из-за ядерного оружия для Киева

ГД: Лондону и Парижу стоит расследовать планы передачи Киеву ядерного оружия
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата подготовит обращение к парламентариям Великобритании и Франции о расследовании по планам передать ядерное оружие Украине. Его слова приводит пресс-служба ГД.

«Будет правильным подготовить обращение к парламентам Франции и Англии с предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации и для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия», — отметил Володин.

Он уточнил, что подобные действия могут привести к ядерной войне, а «это недопустимо».

До этого Совет Федерации РФ призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование о намерении поставить Украине ядерное оружие.

В Совфеде уточнили, что поставка Киеву ядерного оружия привела бы к резкой эскалации конфликта и создала бы прямую угрозу безопасности России. Однако зону риска попадут и Великобритания, и Франция, ведь, согласно Ядерной доктрине РФ, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.

24 февраля пресс-бюро СВР России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!