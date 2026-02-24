ГД направит обращение к парламентариям Франции и Британии из-за ядерного оружия для Киева

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата подготовит обращение к парламентариям Великобритании и Франции о расследовании по планам передать ядерное оружие Украине. Его слова приводит пресс-служба ГД.

«Будет правильным подготовить обращение к парламентам Франции и Англии с предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации и для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия», — отметил Володин.

Он уточнил, что подобные действия могут привести к ядерной войне, а «это недопустимо».

До этого Совет Федерации РФ призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование о намерении поставить Украине ядерное оружие.

В Совфеде уточнили, что поставка Киеву ядерного оружия привела бы к резкой эскалации конфликта и создала бы прямую угрозу безопасности России. Однако зону риска попадут и Великобритания, и Франция, ведь, согласно Ядерной доктрине РФ, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.

24 февраля пресс-бюро СВР России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.