Тутберидзе выложила фото из олимпийской деревни

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опубликовала в социальных сетях фотографию из олимпийской деревни.

«Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чем можно сказать. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», — написала Тутберидзе, которая празднует сегодня 52-й день рождения.

Специалистка работала на прошедшей Олимпиаде в штабе сборной Грузии.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

На Олимпиаде-2026 Россию представляла Аделия Петросян, которая является воспитанницей академии Этери Тутберидзе. По итогам турнира одиночниц 18-летняя Петросян стала шестой. На соревнованиях с ней работал хореограф Даниил Глейхенгауз.

Ранее Петр Гуменник рассказал, что мечтает вернуться на международные турниры