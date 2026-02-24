Размер шрифта
В США в офис телеканала проник енот и тайно там жил

NYP: в США енот тайно пробрался в офис телеканала и тайно там жил

В США сотрудники телеканала обнаружили в офисе енота, который, предположительно, проник в здание в поисках укрытия от холодной зимней погоды, пишет New York Post.

О существовании незваного гостя коллектив догадывался некоторое время. Как сообщил сотрудник Джон Гамм, окончательно личность «нарушителя» удалось установить после того, как один из инженеров столкнулся с животным во время ночной смены, уведомив об этом соответствующие службы.

На видеозаписи, снятой инженером Ноа Шулером, енот пытается добраться до содержимого мусорного ведра в редакции. Животное осторожно перебирает отходы, периодически останавливается и вновь возвращается к поискам еды, едва не опрокинув контейнер.

Информация о дальнейшей судьбе енота не уточняется. Между тем сотрудники канала и зрители восприняли ситуацию с юмором. Ведущая новостей Меган Монгилло пошутила, что у редакции появился «новый сотрудник», а пользователи соцсетей предложили выдать животному служебный бейдж и оборудовать место для кормления.

Ранее енот разгромил алкомаркет, выпил и уснул в туалете.
 
