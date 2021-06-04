В Петербурге задержали мужчину, сбившего на электросамокате пятилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, сбивший на электросамокате пятилетнюю девочку. Кроме того, оказалось, что он проходит по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

2 июня в Невском районе неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«В Ленинградской области задержан скрывавшийся подозреваемый. Им оказался 36-летний Вадим Бушуев, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а,б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), в отношении которого в августе 2020 года судом мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бушуев не открыл дверь полицейским, прибывшим для проведения обыска, а сумку с наркотиками выбросил в окно. В его квартире были также найдены предметы, указывающие на его причастность к незаконному обороту наркотиков, и рубашка, в которой он был в момент наезда на девочку.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого Бушуев признался в совершенном преступлении в отношении девочки, а также показал, что, опасаясь уголовной ответственности, утопил самокат в реке Нева и с целью маскировки своей внешности изменил цвет волос», — сказали в пресс-службе СК России.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, сбивавших прохожих в центре города на электросамокате.