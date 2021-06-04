Минздрав: несколько стран обратились к РФ для признания сертификатов вакцинации от COVID

Несколько стран обратились к России с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации против коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несколько стран обратились, в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть», — сказал министр.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее стало известно, что семь стран Европейского союза с 1 июня начали выдавать сертификаты о вакцинации, которые позволят свободно перемещаться по ЕС.

В начале мая Евросоюз приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран Евросоюза из 27. В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом.