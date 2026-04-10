Российский спортсмен заявил, что счастлив получить паспорт Норвегии

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин заявил, что счастлив получить паспорт Норвегии. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Я долго шел к сегодняшнему дню, но это был приятный процесс для всех участников. Я и моя семья очень счастливы и взволнованы. Особенно здорово сделать это вместе с «Буде-Глимт», — сказал Хайкин.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

