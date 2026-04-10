Назван справедливый курс доллара

Фундаментальный курс доллара в России — справедливый по базовым экономическим показателям — сейчас находится на уровне 65–68 рублей. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Нынешнее снижение курса доллара — это закономерная динамика, которая отражает возвращение доллара к фундаментальным значениям. Уже в апреле курс доллара может опуститься ниже 73 рублей, а во втором квартале — уйти в зону ниже 70 рублей. Именно такой сценарий является базовым. Рубль сохранит статус одной из самых сильных валют и в 2026 году. Этому будут способствовать сразу несколько факторов: высокий уровень доверия россиян к национальной валюте, развитие внутреннего туризма, укрепление экономических и политических связей с партнерами РФ по различным союзам, а также более активное использование национальных валют во взаиморасчетах», — отметил Балынин.

При этом эксперт считает, что колебания доллара и евро практически не влияют на повседневную жизнь россиян: зарплаты в стране выплачиваются в рублях, поэтому прямой зависимости от валютных движений здесь нет.

Покупку долларов и евро экономист назвал неразумным решением. По его мнению, эти валюты остаются волатильными, а также несут дополнительные риски из-за своей «токсичности» на фоне недружественного статуса.

Вместо этого эксперт посоветовал россиянам избавляться от долларов и евро и переводить средства на банковские вклады. По его словам, при ставках по годовым депозитам на уровне 12–13% вклад на 100 тыс. рублей способен принести к апрелю 2027 года около 12–13 тыс. рублей дохода. Если же разместить 300 тыс. рублей, доход за год может составить 36–39 тыс. рублей, подчеркнул эксперт. Такой вариант экономист назвал более выгодным, чем хранение средств в иностранной валюте.

Курс доллара на международном рынке Forex 10 апреля упал до 75 рублей.

