В Белом доме заявили о наличии запасных планов по Ормузскому проливу

Белый дом: у США есть запасные планы по Ормузскому проливу
У Вашингтона есть запасные планы по Ормузскому проливу. Об этом заявил телеканалу Fox Business глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

По его словам, Вашингтон настроен оптимистично в отношении диалога с Ираном и направляет в Исламабад «лучшую команду» переговорщиков.

«У нас также есть запасные планы на случай необходимости», — сказал Хассетт, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли открыть Ормузский пролив и восстановить поставки нефти в течение ближайших двух месяцев.

10 апреля представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Исламская Республика откроет Ормузский пролив после окончания военного конфликта с США и Израилем. Он отметил, что на сегодняшний день «война еще не закончена», поэтому Тегеран продолжает контролировать Ормузский пролив.

8 апреля газета Financial Times сообщила, что Иран требует по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия с США.

До этого Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и начал готовить «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако армия Израиля продолжила атаки на шиитское движение «Хезболла». В Белом доме считают, что между США и Ираном возникло «недопонимание». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз выступил против платы за проход судов через Ормузский пролив.

 
