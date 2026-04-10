Мужчина утопил беременную жену и детей ради женитьбы на девочке

В Индии мужчина убил свою беременную жену и двоих детей, чтобы жениться на несовершеннолетней девочке. Об этом сообщает Times of India.

Тройное убийство произошло 1 апреля в деревне Пуннелу на окраине города Варангал — главный обвиняемый Мохаммад Азаруддин признался в содеянном. Выяснилось, что он хотел избавиться от жены, которая была беременна третьим ребенком, и двух дочерей, чтобы жениться на несовершеннолетней девочке. Ее родители отказали мужчине в браке с дочерью из-за наличия детей и беременности супруги.

Это разозлило мужчину — отключил камеры и электричество на ферме, столкнул жену и дочерей в бассейн и удерживал под водой, пока те не погибли. После этого он инсценировал «случайное» утопление.

Отец погибшей обратился в полицию из-за подозрений в том, что ее смерть не была случайной. В ходе расследования выяснилось, что Азаруддин до этого также пытался провести супруге незаконный аборт и определение пола плода с участием врачей, которые помогали ему. Восемь человек, включая медиков и владельца аптеки, арестованы. Двое врачей еще скрываются.

В данный момент в отношении главного обвиняемого также возбуждено дело по закону о защите детей от сексуальных преступлений в связи с тем, что он склонял несовершеннолетнюю к браку.

Ранее мать-оккультистка принесла дочь в жертву, чтобы исцелить сына.