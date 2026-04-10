Температура в Москве скоро вернется к нормальным значениям

Синоптик Макарова: температура в Москве вернется к норме апреля в выходные
В Московском регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха в предстоящие выходные (11-12 апреля), а также на следующей неделе. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, передает «Интерфакс».

«Такие возвраты холодной погоды весной в апреле после такого хорошего тепла - это обычное дело. И вся эта погода укладывается в пределы климата, температура у нас около нормы», — отметила Макарова.

Синоптик выразила мнение, что текущий перепад температур на психологическом уровне тяжело воспринимается, так как холод пришел в Московскую область после долгого периода потепления, когда температура была выше нормы на 7-8 градусов. При этом сейчас столбики термометров показывают практически нормальные для этого времени года цифры.

Она подчеркнула, что в субботу в Москве будет «немного теплее, в воскресенье потепление будет более заметным».

Макарова добавила, что на Московский регион продолжит оказывать влияние циклон, и «постепенно его немножко к югу будет отдавливать антициклон, который распространяется по северу европейской части России», что, в свою очередь, поспособствует более солнечной погоде.

До этого синоптик Тишковец объяснил причины резких перепадов температур весной 2026 года. По его словам, похолодание в Москве и Подмосковье наступило из-за вторжения циклона, повлекшего за собой холодный арктический воздух.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу.

 
