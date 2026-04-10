Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) перед началом пандемии коронавируса выделило $26 млн на разработку SARS-CoV-2 компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине. COVID-19 на территорию России «в основном» попал с Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«На Украине проводились испытания вируса SARS-CoV-2 в октябре 2019 года перед началом пандемии. На это DARPA выделила $26 млн компании, в которой имеет интерес Хантер Байден (сын экс-президента США Джо Байдена. — «Газета.Ru»), Metabiota <...> На территорию России он [COVID-19] в основном попал как раз с Украины», — подчеркнул специалист.

В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу о коронавирусе на официальном сайте Белого дома. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае. Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии, в результате которой умерло около 7 млн человек. На странице приведены ссылки на доклад республиканцев конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания.

