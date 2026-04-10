Ветеран «Динамо» назвал регион России, где очень плохо с футболом

Экс-футболист Гранат: на Дальнем Востоке с футболом все очень плохо

Бывший футболист Владимир Гранат заявил, что на Дальнем Востоке с футболом все очень плохо, передает «Чемпионат».

«Если взять весь регион, восточную Сибирь и Забайкальский край, то за последнее время на Дальнем Востоке ушло много команд. В свою молодость у нас было много клубов, а сейчас, к сожалению, всё очень плохо», — сказал Гранат.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

