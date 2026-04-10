Книгу Ходорковского признали экстремистской в России

Московский городской суд признал книгу экс-главы корпорации «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) «Как убить дракона» экстремистской. Об этом сообщают «Известия».

В ходе рассмотрения иска стало известно, что книга «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров» размещена в свободном доступе в сети, в том числе на сайте самого Ходорковского. В суде отметили, что эта книга формирует негативное, критическое отношение к российской власти, побуждает читателей к ее смене «способами, которые не исключают насильственные», что противоречит законодательству Российской Федерации.

«Признать экстремистским материалом книгу», — решил суд.

Решение подлежит немедленному исполнению.

В марте суд Москвы оштрафовал Ходорковского на 30 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее участник чата Telegram-канала Ходорковского получил срок за призывы к госизмене.