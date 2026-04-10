Самолет Eurowings с 130 пассажирами совершил экстренную посадку

Борт авиакомпании Eurowings с более чем 130 пассажирами совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. О пострадавших не сообщается, пишет газета Bild.

«Самолет с регистрационным номером EW 7462 развернулся над Бременом и был вынужден совершить аварийную посадку... По информации Bild, у самолета произошел отказ двигателя. На борту находятся более 130 человек», — говорится в публикации.

Самолет выполнял рейс в Лондон, уточнили журналисты. Сейчас лайнер находится на рулежной дорожке, к нему направлена пожарная служба. Аэропорт закрыт, все прилеты и вылеты приостановлены.

