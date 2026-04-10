Российский дипломат раскритиковал позицию США по обогащению урана в Иране

Текущая позиция США по обогащению урана в Иране контрпродуктивна. Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.

«Текущая позиция США по обогащению урана в Иране носит крайне идеологизированный характер, является нелогичной и контрпродуктивной. Она противоречит ценностям ядерного нераспространения, основанным на ДНЯО, а также интересам нормализации ситуации на Ближнем Востоке», — написал он.

Переговоры Вашингтона и Тегерана должны состояться в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля. На данный момент между сторонами конфликта действует объявленное 8 апреля двухнедельное перемирие.

Ожидается, что в состав американской делегации войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Вэнс выразил оптимизм относительно исхода этих переговоров. По словам политика, многое будет зависеть от готовности Тегерана пойти на уступки. Вашингтон намерен добиваться от Тегерана передачи ядерных материалов и прекращения обогащения урана. Эти требования, по словам Вэнса, станут ключевыми на переговорах.

