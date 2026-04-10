Экс-главе челябинского Роспотребнадзора Семенову продлили срок в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска оставил под стражей до 12 июня бывшего главу управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолия Семенова, обвиняемого в мошеннических действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«10 апреля Центральным районным судом Челябинска рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении 62-летнего уроженца города Салават Республики Башкортостан... По итогам судебного заседания суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемому до 12 июня», — говорится в сообщении.

Обвиняемый и его адвокат выразили несогласие с ходатайством следователя, предлагая заменить меру пресечения на альтернативную, не предполагающую изоляцию от общества, например, домашний арест.

Как сообщает районный суд, Семенов обвиняется в совершении преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

В феврале 2026 года Семенов был задержан по подозрению в мошенничестве. По информации Генеральной прокуратуры РФ, он, занимая государственную должность, одновременно занимался предпринимательской деятельностью. Для сокрытия своего участия в бизнесе, Семенов привлек своих сыновей, тещу и доверенных лиц. На доходы, полученные коррупционным путем, он приобретал дорогостоящую недвижимость и автомобили. В марте Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства незаконно нажитого имущества, денежных средств и других ценностей Семенова и его родственников на общую сумму более 400 млн рублей. В том же месяце Семенов был освобожден от занимаемых должностей в связи с утратой допуска к государственной тайне.

