Спрогнозирован курс доллара на апрель–июнь

Средний курс доллара во втором квартале 2026 года, скорее всего, составит 80–82 рубля. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Текущее падение доллара связано сразу с несколькими факторами. Речь идет о временном избытке валютной выручки на внутреннем рынке, приостановке покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также росте цен на нефть, который обычно поддерживает рубль. Ситуация на Ближнем Востоке и пасхальное перемирие влияют на курс лишь косвенно. Геополитическая напряженность помогает удерживать высокие цены на нефть, однако для рубля этот эффект обычно проявляется с задержкой на один-два месяца», — отметил Виноградов.

Он назвал нынешнее укрепление рубля скорее техническим и краткосрочным: фундаментальных причин для длительного снижения доллара сейчас нет. Импорт постепенно восстанавливается, а экспортеры не стремятся продавать валюту сверх налоговых потребностей, пояснил инвестор.

На этом фоне уже к маю курс доллара может вернуться в диапазон 80–82 рубля, а к концу апреля — подняться до 80–84 рублей, уверен Виноградов. Минимальные значения могут составить 76–78 рублей в начале месяца, считает инвестор.

Временное укрепление рубля выгодно для потребителей — оно снижает стоимость импортных товаров и зарубежных поездок, что может поддержать потребительскую активность, подчеркнул Виноградов. Однако для экономики в целом такой эффект нельзя назвать однозначно позитивным, заключил инвестор.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

