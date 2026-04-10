Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Спрогнозирован курс доллара на апрель–июнь

Инвестор Виноградов: средний курс доллара в апреле–июне составит более 80 руб.
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Средний курс доллара во втором квартале 2026 года, скорее всего, составит 80–82 рубля. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Текущее падение доллара связано сразу с несколькими факторами. Речь идет о временном избытке валютной выручки на внутреннем рынке, приостановке покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также росте цен на нефть, который обычно поддерживает рубль. Ситуация на Ближнем Востоке и пасхальное перемирие влияют на курс лишь косвенно. Геополитическая напряженность помогает удерживать высокие цены на нефть, однако для рубля этот эффект обычно проявляется с задержкой на один-два месяца», — отметил Виноградов.

Он назвал нынешнее укрепление рубля скорее техническим и краткосрочным: фундаментальных причин для длительного снижения доллара сейчас нет. Импорт постепенно восстанавливается, а экспортеры не стремятся продавать валюту сверх налоговых потребностей, пояснил инвестор.

На этом фоне уже к маю курс доллара может вернуться в диапазон 80–82 рубля, а к концу апреля — подняться до 80–84 рублей, уверен Виноградов. Минимальные значения могут составить 76–78 рублей в начале месяца, считает инвестор.

Временное укрепление рубля выгодно для потребителей — оно снижает стоимость импортных товаров и зарубежных поездок, что может поддержать потребительскую активность, подчеркнул Виноградов. Однако для экономики в целом такой эффект нельзя назвать однозначно позитивным, заключил инвестор.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
