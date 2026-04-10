СМИ узнали, на какое «наказание» от США готова Европа за отказ помогать с Ираном

Times: Европа готова на любое наказание от Трампа, лишь бы США не покинули НАТО

Европейские страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, надеются, что любое возможное «наказание» от США за их действия на фоне конфликта на Ближнем Востоке станет альтернативой выходу американцев из НАТО. Об этом сообщает британская газета The Times.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что он всерьез задумался о выходе США из НАТО. До этого министр обороны США Пит Хегсет отмечал, что американский лидер решит вопрос о будущем в альянсе после окончания конфликта в Иране.

«Европейские союзники по НАТО рассчитывают, что любые меры наказания могут стать альтернативой угрозе Трампа выйти из НАТО», — сообщает британская пресса.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. США не получили от НАТО единогласной поддержки в этой ситуации. В частности, Испания отказала американцам в использовании своих баз для ударов по Ирану, а Великобритания дала свое разрешение с задержкой.

Кроме того, ведущие страны альянса не захотели помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива до окончания боевых действий. На фоне этого президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что США рассматривают план по «наказанию» ряда стран НАТО за отказ поддержать войну в Иране.