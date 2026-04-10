Сестра не выжившего на Камчатке туриста раскрыла его последние слова

КП: один из не выживших туристов на Камчатке списывался с сестрой
МЧС России

Один из туристов, которые не выжили во время похода на камчатке, перед произошедшем связывался с семьей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, компания раз в день выходила на связь с близкими. Как рассказала сестра молодого человека, в последний раз он выходил на связь 7 апреля.

«Ночуем на водопаде у снегохода. Все отлично», – цитирует сообщение девушка.

Она до сих пор не верит, что брата уже нет.

Сами выжившие, как сообщает издание, не комментируют ситуацию. Что за конфликт произошел между туристами также не уточняется.

Компания из девяти путешественников отправилась в поход 28 марта. В какой-то момент между молодыми людьми возник конфликт, из-за которого два человека остались на месте, остальные – пошли дальше.

Только 10 апреля последних обнаружили с сильным обморожением, двое не выжили. Причиной произошедшего, как полагают в МЧС, стало несоблюдение правил безопасности.

