Буданов раскрыл, при каком условии Украину ждет катастрофа

Буданов: Украину ждет катастрофа, если в обществе не будет единства
Evgeniy Maloletka/AP

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию «Новости.LIVE» о приближении «триггерного события», которое может иметь катастрофические последствия для страны при отсутствии единства в обществе.

«Мы сейчас подойдем к так называемому триггерному событию, которое потребует от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может произойти катастрофа», — сказал он.

При этом Буданов не уточнил, какое именно событие имеет в виду.

Он добавил, что внутренние противоречия, в частности споры между гражданскими и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), могут усиливать раскол в обществе.

До этого Буданов заявил, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК «на три буквы». Он назвал «страшнейшей проблемой в обществе» текущую ситуацию, когда героями становятся те, кто противодействуют военкомам или покидают страну. С одной стороны, все говорят, что необходимо воевать, но с другой стороны, все бегут от мобилизации, отметил глава офиса Зеленского.

Ранее Буданов заявил о скором мире на Украине.

 
