Попова заявила, что в России нет угрозы распространения «черной плесени»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заявила, что в ведомстве не видят угроз распространения в России «черной плесени». Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В Российской Федерации в силу климатических условий и особенностей оказания <...> медицинской помощи — амбулаторной помощи, стационарной помощи — мы таких угроз распространения не видим», — сказала она.

По словам Поповой, о возможности грибковых поражений после иммунодефицитных состояний специалистам известно уже давно.

«Но, если будет необходимо, мы, используя площадку Всемирной организации здравоохранения, готовы включиться в команду, если она будет создана, международную, и оказать помощь коллегам в других странах», — добавила глава Роспотребнадзора.

В мае текущего года в Индии была выявлена вспышка мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Два штата объявили об эпидемии этой инфекции. Впоследствии на фоне эпидемии «черной плесени» в Индии появилась инфекция «белая плесень».

24 мая стало известно, что врач из индийского штата Уттар-Прадеш обнаружил у одного из пациентов сразу три вида плесени — желтую, черную и белую. До этого пациент два месяца лечился от коронавируса. При этом, по данным медиков, «желтый» грибок характерен для рептилий, у людей он ранее не встречался.

После этого пациент с коронавирусом нового типа, у которого впервые была выявлена «желтая плесень», скончался в индийском госпитале.