В Набережных Челнах к приезду Мишустина решили покрасить асфальт

В Татарстане к приезду премьер-министра России Михаила Мишустина покрасили асфальт. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Челны Life».

Дорожное покрытие обновлялось у контрольно-пропускного пункта завода «КамАЗ» в Набережных Челнах. Покраску асфальта снял на видео один из рабочих предприятия.

«Мишустин приезжает. Дурдом. Хорошо прокрашивай, Ирек. Ноухау! Все, новый асфальт, считай, покрасил — и все ровно!» — комментирует голос за кадром.

Позже в ПАО «КамАЗ», комментируя данное видео, рассказали о том, что подрядчик при покраске ворот допустил брак и испачкал положенный накануне асфальт. После чего по собственной инициативе решил это исправить. Об этом сообщается в официальной группе компании в «ВКонтакте».

3 июня у премьер-министра запланирована рабочая поездка в Приволжский федеральный округ, где он посетит Ульяновск и Набережные Челны. Кроме того, там Мишустин проведет совещание по развитию ПАО «КАМАЗ» и посетит ряд авиастроительных предприятий.

Ранее в Саратове дорожные ямы «отремонтировали», засыпав их гипсовыми фигурками белоснежных котиков и свиней. В администрации города на такой ремонт дорог, который неравнодушные граждане провели своими силами, отреагировали быстро и оперативно заасфальтировали выбоины.