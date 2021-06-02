В Волгограде девочка умерла в детском лагере

В Волгограде в детском лагере скончалась 16-летняя девочка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Девушка вечером вместе с соседками находилась в комнате. По словам подружек, резко потеряла сознание и не очнулась», — сказали в администрации.

На место прибыл медицинский работник лагеря, а также приехала скорая помощь. Тем не менее, несмотря на реанимационные действия, которые длились 25 минут, ребенок погиб.

Специалисты не обнаружили следов насильственной смерти или признаков алкогольного и наркотического отравления. Никаких противопоказаний по нахождению девочки в лагере не было. Точная причина случившегося будет установлена в ходе экспертизы.

Ранее девятиклассница из Северной Осетии почувствовала себя плохо перед началом ОГЭ — и скончалась по дороге в больницу. Как заявил позже глава администрации района Олег Яровой, причиной трагедии мог быть стресс.