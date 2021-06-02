«Белавиа» после инцидента с самолетом Ryanair не может летать в 21 страну

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не может совершать рейсы в 21 страну после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сам перевозчик сообщил на своей странице в Facebook.

«21 страна — для компании это большие потери, но коллектив Belavia прилагает все усилия, чтобы справиться», — говорится в сообщении.

По данным «Белавии», они приостановили рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдавию, Сербию, Кипр, а также российский Калининград.

При этом компания продолжает летать в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что они «не имели влияния на сложившуюся ситуацию», а прямо сейчас ее специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его подруга, россиянка София Сапега.