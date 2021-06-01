Еще одна страна открыла въезд для привившихся «Спутником V» туристов

Монголия открывает свои границы для въезжающих, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, пишет ТАСС.

«Необходимо также отметить высокую значимость мер по иммунизации против COVID-19 для дальнейшего взаимодействия двух стран в обычном режиме. Хотела бы также отметить, что поставка Россией 60 тыс. доз вакцины «Спутник V» оказала поддержку в проведении вакцинации наших граждан», — добавила министр.

В Монголии коронавирусом заразились 59 229 человек, из которых 50 763 выздоровели, еще 283 скончались. За последние 24 часа в стране выявили 790 случаев инфицирования коронавирусом.

По всей России за прошедшие сутки выявили 9 500 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 372 пациента. Днем ранее было зафиксировано 8 475 случаев COVID-19. Отмечается, что из числа новых зараженных 13,3% не имели клинических проявлений болезни.

Во всем мире на утро 1 июня выявлено 170 593 575 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 547 205 человек. Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.